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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму потребовали у властей Украины освободить российский танкер

Текст: Юлия Крымова
Фото: Андрей Крылов / РИА Новости Фото: Андрей Крылов / РИА Новости
Фото: Андрей Крылов / РИА Новости

Власти Украины должны освободить российский танкер NEYMA и не повторять ошибки предшественников, заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
МИД пообещал адекватный ответ на захват Украиной российского танкера

Напомним, сегодня служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил Одесской области российский танкер. По мнению украинских силовиков, судно NEYMA участвовало в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а сейчас танкер зашел в украинский порт под другим именем - Nika Spirit.

- Мы требуем от украинской стороны немедленного освобождения нашего гражданского судна, - цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор заявил, что задержанием танкера Украина создает себе "еще одну серьезную проблему".

Судовладелец: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен

- Действия СБУ по задержанию мирного судна получат должную оценку, - сказал политик. - Уверен, что российский танкер на законных основаниях и со всеми разрешительными документами вошел в порт Украины.

Цеков считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский идет по дороге, протоптанной его предшественником Петром Порошенко и повторяет его ошибки.

- Россия, конечно, может применить ответные жесткие меры, но мы надеемся на то, что разум возобладает в руководстве Украины, и там больше не будут совершать подобных действий, - сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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