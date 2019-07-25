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25.07.2019 19:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, инцидент произошел в 17.30 в районе . О пострадавших не сообщается.

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Сейчас движение, которое регулируют экипажи ГИБДД, осуществляется по одной полосе. На место аварии направлены силы и средства МЧС России.

Это не единственное происшествие, с которым столкнулись сегодня сочинцы после удара стихии. Утром в селе Барановке Хостинского района Сочи оказались подтоплены шесть дворов. Как уточнили в ГУ МЧС по краю, в дома вода не заходила. Уровень воды на дороге составлял 15 сантиметров. В итоге выпало 25 миллиметров осадков. В ЧП произошло вследствие наноса корней и веток в ручей Безымянный, который вышел из берегов. В 18.00 вода спала. Сейчас продолжаются работы по очистке местности.

Местные жители обошлись без эвакуации. На территории подтопления проживает 31 человек, из них девять детей. Пострадавших нет.

По данным МЧС, в Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения.

Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, штормовое предупреждение в Сочи действует до 29 июля.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номеру телефона "112".

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