Советник Эрдогана опроверг информацию о гибели турецкого президента

В Турции опровергли информацию о смерти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявил советник главы государства Ясин Актай, публикации СМИ о гибели лидера Турции являются недостоверными.

Ранее появились сообщения о том, что 65-летний президент Турции якобы скончался от сердечного приступа. На самом деле, по словам Актая, непоявление главы государства на публике связано с его отпуском. "Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций", - отметил советник турецкого лидера. Он добавил, что слухи были распространены в арабских соцсетях, где действуют "армии троллей".

Напомним, после попытки военного переворота в Турции, произошедшего три года назад, Эрдоган заявлял, что "находился в десяти минутах от смерти".