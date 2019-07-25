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25.07.2019 02:14
Рубрика: В мире

Температурный рекорд зафиксирован на западе Германии

На западе Германии, в Гайленкирхене, температура воздуха поднялась до 40,5 градуса. Был побит предыдущий температурный рекорд страны в 40,3 градуса, зафиксированный в баварском Кицингене пятого июля 2015 года.

Фото: EPA/RAFAEL YAGHOBZADEH
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Как информирует Метеорологическая служба в Twitter, нынешний рекорд продержится лишь один день, так как ожидается рост температуры воздуха.

Ранее из-за аномальной жары метеорологическая служба Франции объявила максимальный - красный - уровень опасности в 20 департаментах на севере страны, а также в Париже. В четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах, а в Париже столбики термометров могут подняться до плюс 42 градусов. Также нетипично высокие температуры наблюдаются этим летом в Швейцарии, Бельгии и Испании.

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