Трамп наложил вето на блокирующий продажу оружия Эр-Рияду законопроект

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией в области высокоточного оружия.

Ранее проект соответствующего закона внес сенатор-демократ Боб Менендес. Его поддержали сенат и палата представителей, которые убеждены, что запрет должен ограничить опосредованное участие США в военном конфликте в Йемене, в котором активно задействована Саудовская Аравия.

Трамп выразил убеждение, что данный закон, ограничивающий возможности партнеров США для производства и приобретения высокоточных боеприпасов, может продлить конфликт в Йемене. "Подрывая двусторонние отношения Соединенных Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнеров в критический момент, закон нанес бы ущерб, а не помог бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене", - говорится в письме американского лидера сенату.

Теперь для преодоления вето президента потребуется две трети голосов в каждой из палат конгресса. Однако, как следует из результатов прошедших голосований, такого количества сторонников у документа нет, пишет РИА Новости.

Также Трамп наложил вето на аналогичные законы, которые накладывали ограничения в сфере военно-технического сотрудничества с Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами.