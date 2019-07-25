Украина захватила российский танкер

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер с 2 тысячами тоннами груза на борту в порту Измаил Одесской области. Судно было опознано спецслужбой как танкер "Нейма", якобы блокировавший украинские корабли во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.

Трудности в организации новой провокации у СБУ вряд ли могли возникнуть. Ведь несмотря на переименование корабля судовладельцем, ему уже давно был присвоен уникальный идентификационный номер Международной морской организацией (ИМО). И этот идентификатор никак не зависит от нанесенного на корпус судна имени.

Именно по номеру ИМО 8895528 и по данным международной информационной системы EQUASIS танкер был опознан пояснили в СБУ. Как сообщили в украинской спецслужбе, группой военных прокуроров и пограничников были проведены "следственные действия, которые санкционировал украинский суд". Речь идет об обыске с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятии документов с судна, записей радиопереговоров во время прошлогоднего конфликта и бортовых журналов. Проведен допрос членов команды, а сам танкер признан вещественным доказательством и подготовлены документы для его ареста.

Спустя некоторое время после задержания представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" заявил, что экипаж судна - 15 граждан России - был отпущен. Все моряки возвращаются домой. При этом в украинской спецслужбе утверждают, что взяли с российского экипажа обязательство являться на допросы по вызову следователя. Но в юридическом плане это не мешает морякам выехать за пределы Украины - по делу они проходят в качестве свидетелей. Каких-либо объяснений в отношении причин захода корабля в украинский порт хозяином судна дано не было. Украинские СМИ сообщили, что танкер был вынужден зайти в Измаил из-за неких технических неисправностей, требующих срочного ремонта.

Поверить в то, что СБУ действует самостоятельно, - слишком сложно

В Москве на очередную украинскую выходку отреагировали жестко. В российском МИДе сообщили, что выясняют все детали произошедшего для "принятия адекватных мер". Не хотелось бы думать, что это первый конкретный шаг украинских властей после выборов. Киев должен подумать о последствиях для ситуации в Азовском море", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен в совершении намеренной провокации, направленной на срыв каких-либо возможных сдвигов в отношениях между Россией и Украиной. "В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко", - написал на своей странице в Twitter сенатор.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прояснить свою позицию в отношении захвата российского судна.

"Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики", - предположил Косачев в Facebook. Сенатор также допустил, что СБУ может действовать по собственной инициативе, пытаясь "втянуть Зеленского в эту заскорузлую провокацию, поскольку он - всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива".

Впрочем, поверить в то, что СБУ действует самостоятельно - слишком сложно. Сегодня спецслужбу в статусе временно исполняющего обязанности фактически возглавляет близкий друг президента Иван Баканов, уже побывавший в Вашингтоне и договорившийся с американскими "коллегами" о взаимодействии. В свою очередь глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос, чьи подчиненные также про-водили обыск на судне, наладил отношения с "командой Зе" и рассчитывает сохранить за собой нынешнюю должность.