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Уже не ломается. Samsung починила складной смартфон Galaxy Fold и назвала дату продаж

Текст:   Антон Благовещенский
25.07.2019,  
15:20

Исправленная версия складного смартфона Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в сентябре 2019 года. Об этом стало известно из официального сообщения производителя.

Анонс устройства состоялся еще зимой. Вскоре после этого, когда компания разослала тестовые экземпляры обзорщикам, выяснилось, что девайс вышел не очень надежным.

В частности, авторы обзоров жаловались на помутнение пластиковой защиты экрана в месте сгиба и проблемах с дисплеем. Некоторые из них приняли защитный слой за транспортировочную пленку и без труда сняли его, после чего смартфон мог частично или полностью прийти в негодность.

Обновленная версия Galaxy Fold, как утверждают в Samsung, отличается плотно прилегающим к рамке устройства верхним защитным слоем. Теперь он воспринимается как неотъемлемая часть, которую нельзя снимать, говорят в компании.

Кроме того, инженеры укрепили шарнирные соединения и расположили под самим дисплеем дополнительные слои металла для укрепления.

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Сейчас Samsung оптимизирует приложения и сервисы для складного экрана. Помимо большой матрицы, складывающейся внутрь, у Galaxy Fold есть небольшой внешний экран. По задумке компании, приложение, открытое на нем, должно "красиво" переезжать на большой дисплей.

Напомним, что практически одновременно с Galaxy Fold свой складной смартфон Mate X показала компания Huawei. Продажи этого устройства тоже до сих пор не начались.

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