В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения МиГ-29

В связи с происшествием над Каспийским морем, куда в среду поздно вечером, предположительно, упал истребитель азербайжданских ВВС МиГ-29, в Баку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в военной прокуратуре республики. Судьба летчика, управлявшего воздушным судном, пока не известна.

Сообщается, что самолет совершал штатный учебно-тренировочный полет, запланированный по графику. Он проходил ночью. Внезапно МиГ-29 пропал с экранов радаров.

Поиски его обломков и пилота проходят в территориальных водах Азербайджана на Каспии. Операция заявлена как поисково-спасательная.

В прокуратуре подтвердили, что уголовное дело по факту ЧП возбуждено по статье "халатное отношение к службе". Им занимается управление, занимающееся расследованием особо тяжких преступлений.