В Госдуме готовят комплексные меры о противодействии семейному насилию

Одним ужесточением уголовного наказания проблему насилия в семье не изменить, поэтому в Госдуме займутся разработкой комплексных мер для решения этого вопроса. Об этом заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на итоговом брифинге фракции "Единая Россия".

- "Забить зоны" - не выход, - сказал депутат. - На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи, каких-то других историй, которые иногда, кажется, не относятся к этому.

Рабочая группа, созданная в Госдуме, готовит комплекс мер. В частности, это изменения в законодательство об опеке, в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях.

Крашенинников также отметил, что "насилие в семье было всегда, просто стали больше обращать внимание".

Ранее на слуху оказался ряд резонансных случаев - в частности, широко обсуждался инцидент с избиением девочки в Ингушетии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя его, указала на необходимость скорейшей разработки проекта закона о противодействии насилию в семье и пообещала содействовать его принятию.