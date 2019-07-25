Венецианский фестиваль покажет фильмы Содерберга, Эгояна и Полански

В четверг утром в Риме была объявлена конкурсная программа старейшего в мире 76-го Венецианского кинофестиваля.

В число 20 полнометражных игровых фильмов в главном конкурсе картины из России не попали, что в Венеции крайне редкий случай. Честь биться за Золотого льва завоевали фильмы Оливье Ассайаса ("Осиная сеть" с Пенелопой Крус, Франция - Бельгия), Хайфы Аль-Мансур ("Идеальный кандидат", Саудовская Аравия), Роя Андерссона ("О бесконечности", Швеция - Германия - Норвегия), Ноа Баумбака ("Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, США), Атома Эгояна ("Почетный гость" с Дэвидом Тьюлисом, Канада), Джеймса Грэя (космическая драма "К звездам" с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом, США), Чиро Гуэрры ("В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, Италия), Хирокадзу Корээды ("Правда" с Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком,Франция - Япония), Лу Е ("Субботний роман", Китай), Пиетро Марчелло ("Мартин Иден" с Лукой Маринелли, Италия), Вацлава Мархула ("Нарисованная птица", Чехия - Украина - Словакия), Марио Мартоне ("Мэр Рионе Санита" с Франческо Ди Лева, Италия), Шеннон Мерфи ("Детские зубки", Австралия), Тодда Филлипса ("Джокер" с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро, США), Романа Полански ("Обвинение" с Жаном Дюжарденом и Эмманюэль Сенье, Франция - Италия), Стивена Содерберга ("Прачечная" с Мерил Стрип, Гэри Олдмэном и Антонио Бандерасом), Юньфань ("Шерри лэйн, 7", Гонконг) и другие.

В секции "Горизонты", где в прошлом году получил актерский приз фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который всех удивил", на этот раз Россия представлена копродукцией с Грузией - фильмом "Преступник" Дмитрия Мамулии. В этой программе участвует и Украина с фильмом Валентина Васяновича "Атлантис".

Не меньший интерес представляет обширная внеконкурсная программа. Здесь историческая драма Дэвида Мишо "Король" с Тимоти Шаламе в роли короля Британии Генриха V. Ушедшая в сорокалетнем возрасте кинозвезда 60-70-х годов Джин Сиберг предстанет в байопике Бенедикта Эндрюса "Сиберг" - ее играет Кристен Стюарт. Фестивальные зрители увидят и премьеру нескольких серий из сиквела телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа" - теперь это "Новый папа", снова с участием Джуда Лоу.

В программе "Венецианские классики", где за приз соревнуются отреставрированные шедевры прошлых лет, участвует фильм Василия Шукшина "Калина красная".

Пресс-конференцию вели президент венецианской Биеннале Паоло Баратта и директор киносмотра Альберто Барбера.

Работа отборочной комиссии Мостры уже успела подвергнуться острой критике мировой прессы за то, что вновь допущены в конкурс фильмы, спродюсированные стрим-гигантом Netflix, а феминистские организации, вновь ополчившись на откровенную дискриминацию режиссеров-женщин, особенно оскорблены приглашением в конкурс опального Романа Полански, который энтузиастами движения #MeToo считается персоной нон грата.