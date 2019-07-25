Владимир Путин встретился в Кремле с семьями, пострадавшими в Иркутской области

Глава государства встретился в четверг в Кремле с семьями Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых - жителями Приангарья, оказавшимися в зоне паводка. Вместе со взрослыми в разговоре с Владимиром Путиным также принимали участие 14 детей, которые не стеснялись и бегали по представительскому кабинету президента, перебивали главу государства, а он шутливо отвечал на их реплики.

"Мы с вами, когда встречались на месте (Путин прилетал в Тулун Иркутской области 19 июля. - Прим. "РГ"), я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента. Это будет комплекс "Дагомыс". Находится прямо на берегу моря, вам понравится", - обратился Путин к гостям. Он также предложил им совершить экскурсию по Москве, а для детей организовать медицинский осмотр, чтобы убедиться, что у них нет противопоказаний для дальнейших путешествий. Кроме того, Путин пригласил гостей из Иркутской области посетить Санкт-Петербург и посмотреть там военно-морской парад. "Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - заявил он. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье - в День ВМФ.

В ходе разговора президент также поинтересовался у пострадавших, как у них решаются основные вопросы - с жильем, компенсациями. На этом моменте к Владимиру Путину подошла девочка, присутствовавшая на встрече со своими родителями, и начала кружиться рядом с ним. Глава государства отвлекся от беседы и попросил: "Станцуй, станцуй". Девочка смущенно улыбнулась и продолжила кружиться. Участница встречи пенсионерка Тамара Амирова заверила президента, что ее проблема с жильем решена. "Дом дали, взяли и подготовили дом", - сказала она. "Слава богу", - отреагировал Путин.

Ребята будут отдыхать на Черном море, в "Артеке", "Орленке", на Тихом океане во Владивостоке

На встрече Путин также рассказал, как вообще организован отдых для детей из Иркутской области. По его словам, "поступило 3600 заявок" на детский отдых. "Почти две тысячи детей уже выехали на отдых. И прямо сегодня выезжают 1600", - отметил он. Президент уточнил, что еще "около 1300 родителей отказались по различным причинам". Ребята будут отдыхать на Черном море, в "Артеке", "Орленке", на Тихом океане во Владивостоке и в близлежащих регионах.