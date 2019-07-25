Владимир Путин встретился в Кремле с семьями, пострадавшими в Иркутской области

Новости

В США после длительного перерыва возобновлят смертные казни 20:21
Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье 20:17
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией 20:10
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя 20:05
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации 19:45
Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт 19:39
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах 19:37
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги 19:08
В Подмосковье женщину убили на детской площадке 19:06
Россия поставила Турции первую партию С-400 "Триумф" 19:00
Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 19:05
Рубрика: Власть

Уехать от наводнения

Владимир Путин встретился в Кремле с семьями, пострадавшими в Иркутской области
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Президент Владимир Путин пригласил семьи, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Глава государства встретился в четверг в Кремле с семьями Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых - жителями Приангарья, оказавшимися в зоне паводка. Вместе со взрослыми в разговоре с Владимиром Путиным также принимали участие 14 детей, которые не стеснялись и бегали по представительскому кабинету президента, перебивали главу государства, а он шутливо отвечал на их реплики.
Путин: Всех пострадавших в Иркутской области обеспечить жильем до холодов

"Мы с вами, когда встречались на месте (Путин прилетал в Тулун Иркутской области 19 июля. - Прим. "РГ"), я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента. Это будет комплекс "Дагомыс". Находится прямо на берегу моря, вам понравится", - обратился Путин к гостям. Он также предложил им совершить экскурсию по Москве, а для детей организовать медицинский осмотр, чтобы убедиться, что у них нет противопоказаний для дальнейших путешествий. Кроме того, Путин пригласил гостей из Иркутской области посетить Санкт-Петербург и посмотреть там военно-морской парад. "Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - заявил он. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье - в День ВМФ.

В ходе разговора президент также поинтересовался у пострадавших, как у них решаются основные вопросы - с жильем, компенсациями. На этом моменте к Владимиру Путину подошла девочка, присутствовавшая на встрече со своими родителями, и начала кружиться рядом с ним. Глава государства отвлекся от беседы и попросил: "Станцуй, станцуй". Девочка смущенно улыбнулась и продолжила кружиться. Участница встречи пенсионерка Тамара Амирова заверила президента, что ее проблема с жильем решена. "Дом дали, взяли и подготовили дом", - сказала она. "Слава богу", - отреагировал Путин.

Ребята будут отдыхать на Черном море, в "Артеке", "Орленке", на Тихом океане во Владивостоке

На встрече Путин также рассказал, как вообще организован отдых для детей из Иркутской области. По его словам, "поступило 3600 заявок" на детский отдых. "Почти две тысячи детей уже выехали на отдых. И прямо сегодня выезжают 1600", - отметил он. Президент уточнил, что еще "около 1300 родителей отказались по различным причинам". Ребята будут отдыхать на Черном море, в "Артеке", "Орленке", на Тихом океане во Владивостоке и в близлежащих регионах.

Власть Работа власти Президент Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов