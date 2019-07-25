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25.07.2019 09:00
Рубрика: Культура

Выбор "РГ": Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля

Текст: Сусанна Альперина

"Видок: Охотник на призраков". Режиссер Жан-Франсуа Рише

Премьера французского фильма, который в дословном переводе называется "Видок: Император Парижа" в России состоялась на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля в России, еще в апреле. Тогда же появились  первые отзывы. Конечно,  большинство фестивальных зрителей сравнивают ленту со старым  фильмом  "Видок" 2001 года, главную роль в котором сыграл Жерар Депардье.  Снял  картину режиссер Питоф. Но ведь и есть такие, кто ничего  о нем не слышал, и пересматривать сейчас  им недосуг. Так что этим людям  предстоит впервые  открыть для себя историю, в которой крупный криминальный авторитет перешел на сторону полиции и стал помогать стражам порядка ловить бывших своих. В главной роли Венсан Кассель.  Его возлюбленную играет  Ольга Куриленко, и этим фильм особенно близок нашему зрителю. Дени Лаван здесь предстает в роли отъявленного мерзавца.  И как всегда обращает на себя внимание, где бы он ни снимался, актер Аугуст Диль.  Можно сказать, что поход в кино достигнет своей цели, если вы все же захотите пересмотреть фильм с Жераром Депардье, то есть заинтересуетесь необычной историей человека, по имени Видок. Кстати, совет обратить особое внимание на костюмы в фильме - будет нелишним. Именно за них лента номинировалась на престижную премию "Сезар".

"Офелия". Режиссер Клэр Маккарти

В этой ленте вы не увидите тень отца Гамлета. Да и сам Гамлет тут - не основной герой. Потому что в концепции этой работы - показать господство girl power - женской власти. Модная нынче тенденция заставила пригласить и на главные роли - ярких и самобытных актрис. Офелию играет  Дэйзи Ридли, Гертруду - Наоми Уотс. У Гертруды есть сестра - вещунья и  знахарка, и отношения между сестрами - весьма непростые.  Впрочем, мужской актерский состав не уступает женскому. Гамлета играет Джордж МакКей, Клавдия - Клайв Оуэн, Лаэрта  -Том Фелтон.  На самом деле съемочная группа придумала оригинальный способ утешить себя и остальных после прочтения трагедии Шекспира. Хотя и трагедией после этого фильма  произведение уже не назовешь. "Офелия - девушка, сошедшая с ума от любви и отчаяния"  - это определение здесь  не работает. История возлюбленной принца датского переосмыслена и дополнена, и в ней хрупкая Офелия  предстает гораздо более сильной, чем мы привыкли о ней знать. Это как если бы выжила Дездемона и не позволила Отелло себя задушить, или Король Лир, который не ослепнет и восстановит справедливость в отношении неблагодарных дочерей. Фильм "Офелия" открывает целое направление. Можно снять нового Гамлета, "Ромео и Джульетту" со счастливым  концом и жизнеутверждающего "Макбета", забывая о том, что  если Шекспир расставлял акценты именно так, как он это сделал, и огорчал читателей и зрителей печальным "неустойчивым разрешением" своих  трагедий, возможно, он хотел чему-то научить человечество, ничего при этом не зная о движении women  in motion и ему подобным. При просмотре фильма "Офелия" советуем также сфокусироваться на костюмах и интерьеров. Перед походом в кино  или после модно посмотреть образцы работ художников-прерафаэлитов.

"До скорой встречи". Режиссер Дэвид Махмуди

На самом деле этот фильм должны был выйти в прокат "еще вчера", потому что отправное событие в нем происходят в  преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в  России в  прошлом году.  Американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму. Самое время отправиться в путешествие и встретить свою любовь, которая родом из  Санкт-Петербурга. История создания фильма "До скорой встречи" началась 11 лет назад с мечты деловой женщины, родом  именно из этого города,  Евгении Танаевой, которая переживала нелегкий период. После развода  она переехала  с двумя маленькими дочками  в Лос-Анджелес. Работала в индустрии путешествий. Мечтала ...о кино.  Мечта ее воплотилась как раз в виде фильма "До скорой встречи", в котором на роль друга главного героя был приглашен Карлес Пуйоль, бывший защитник футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании. Также в  фильме снимаются Олег Тактаров - было бы сложно не найти его в Лос-Анджелесе. Он сыграл бывшего мужа главной героини. А в роли ее бабушки - Лариса Малеванная.

"Некромант". Режиссер Кия Роуч-Тернер

Поклонники Моники Белуччи увидят любимую актрису в этом, мягко говоря, нетипичном для нее  фильме. "Чумовая пародия на хиты жанра сай-фай, зомби-апокалипсис и все хорроры вместе взятые" - вот так определяют эту картину, сюжет которой сводится к тому, что однажды, зависнув в Сети, обычный парень осознает, что он - член таинственной организации некромантов,  охотник на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.  Последние  и сами по себе - те еще демоны. Но интерпретация этого явления создателями фильма должна заставить потрепетать души зрителей и добавить острых ощущений в их обыденные будни.

"Мой друг Робот". Режиссер Вольфганг Гроос

Искушенный зритель найдет в немецкой ленте "отголоски"  таких  картин, как "Инопланетянин" и "Дети шпионов". По сюжету фильма одиннадцатилетний Тобби живет с родителями в чудесном  маленьком городке, но  сверстники его дразнят и обзывают. Спасением оказывается дружба  с  роботом  Робби. Вместе они создают чудо-машину  мультиход "Фантастика" и отправляются на ней спасать родителей робота. Однако им противостоит  Джошуа -  глава могущественной технологической корпорации...

Приключения главных героев фильма основаны на книге известного немецкого писателя Боя Лорнсена. И это  - не первая ее экранизация, ранее, в 1972 году выходил еще и телесериал, который показывали и российские телеканалы.  Специально приглашенная  звезда  в фильме  -  Сэм Райли. Рекомендуется обратить внимание на съемки, который проходили не только  в Германии, но  и  в  ледниковой лагуне Исландии - Йёкюльсаурлоун. Этот залив с огромными глыбами льда, которые то дрейфуют в океане, то очень близко приближаются к берегу, расположен на юго-востоке страны - на территории национального парка Ватнайёкюдль - и считается визитной карточкой Исландии.

"Робот 2.0". Режиссер Саси Шанкар

Индийское кино продолжает  совершать новый виток, направленный на завоевание нашего зрителя. А тема роботов интересует не только немцев. Робот-спасатель Читти помогает всему человечеству в новой картине, наполненной звездами Болливуда. По сюжету этой комедии люди рисуют лишиться мобильных телефонов. А как они жили без них  -они и сами теперь не помнят.  Монстр поселится в мобильниках. Идея не нова, но в индийском исполнении мы такого еще не видели. Но уникальный робот спасет слабых людей, неспособных противостоять восстанию новых технологий. Так что пусть техномонстры и роботы борются сами с собой. А homo sapiens посмотрит на это со стороны. Правда, сильно переживая при этом и рискуя потерять самое дорогое.

"Бойцовский клуб". Режиссер Дэвид Финчер

В последнее время классические картины приносят в прокате неплохие дивиденды. Людям нравится пересматривать хорошее кино на большом экране, как в компании близких по духу людей, так и в одиночку.  Легендарные ленты собирают залы получше, чем иные новинки. Что называется, никому про них ничего пояснять не надо. На этой неделе в честь 20-летнего юбилея  на большие экраны возвращается  культовая  лента 90-х:  фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами более чем в 100 городах России. Фильм основан на одноименном романе Чака Паланика 1996 года. Главные герои в блестящем исполнении Эдварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер незабываемы. В свое время картину критиковали, но теперь - два десятилетия спустя, стало ясно, что "Бойцовский клуб" все еще остается актуальным. Более того, появились режиссеры, каждый из которых мечтает  снять свой  фильм "Бойцовский клуб", пусть и с другим названием и фабулой, но пока это не удалось никому.

Отдельные рецензии на фильмы "Материнский инстинкт", "Паваротти" - читайте в "РГ".

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