Вышел финальный трейлер сериала про антисупергероев "Пацаны"

Amazon показал финальный трейлер фантастического "мясного" экшн-сериала "Пацаны" (The Boys). По очередным 2,5-минутам которого можно сделать вывод, что в какой-то мере авторы шоу достаточно ровно следуют завязке и линии первых выпусков оригинального комикса.
Действие истории разворачивается в альтернативной вселенной, где ряд граждан благодаря, в частности, чудодейственному препарату, получили разного рода сверхпособности. И не всегда во благо.
Супермены и супервумены мира "Пацанов" - личности достаточно неприятные и гнусные, распоясавшиеся и слабо поддающиеся контролю.
На предмет чего под эгидой ЦРУ был собран секретный спецотряд, расследующий их злодеяния и мерзавцев осаживающих. Причем - их же оружием и самыми радикальными методами.
Авторы оригинала - Гарт Эннис ("Проповедник") и Дэрик Робертсон.
Сценарий шоу написал Эрик Крипке ("Сверхъестественное"). Продюсеры и соавторы - создатели того же "Проповедника" Сет Роген и Эван Голдберг.
В ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд ("Сплетница", "Сделка с Дьяволом"), Дженнифер Эспозито ("Крученый город"), Нэйтан Митчелл ("Сверхъестественное". "Я - зомби"), Джек Куэйд ("Голодные игры", "Винил").
Премьера - уже 26 июля.
Предыдущий ролик смотрите здесь.