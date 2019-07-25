Вышел финальный трейлер сериала про антисупергероев "Пацаны"

Amazon показал финальный трейлер фантастического "мясного" экшн-сериала "Пацаны" (The Boys). По очередным 2,5-минутам которого можно сделать вывод, что в какой-то мере авторы шоу достаточно ровно следуют завязке и линии первых выпусков оригинального комикса.

Действие истории разворачивается в альтернативной вселенной, где ряд граждан благодаря, в частности, чудодейственному препарату, получили разного рода сверхпособности. И не всегда во благо.

Супермены и супервумены мира "Пацанов" - личности достаточно неприятные и гнусные, распоясавшиеся и слабо поддающиеся контролю.

На предмет чего под эгидой ЦРУ был собран секретный спецотряд, расследующий их злодеяния и мерзавцев осаживающих. Причем - их же оружием и самыми радикальными методами.

Авторы оригинала - Гарт Эннис ("Проповедник") и Дэрик Робертсон.

Сценарий шоу написал Эрик Крипке ("Сверхъестественное"). Продюсеры и соавторы - создатели того же "Проповедника" Сет Роген и Эван Голдберг.

В ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд ("Сплетница", "Сделка с Дьяволом"), Дженнифер Эспозито ("Крученый город"), Нэйтан Митчелл ("Сверхъестественное". "Я - зомби"), Джек Куэйд ("Голодные игры", "Винил").

Премьера - уже 26 июля.

Предыдущий ролик смотрите здесь.