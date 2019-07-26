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26.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Для рубля июльское решение Банка России по ключевой ставке, по нашему мнению, станет знаковым. Если рассматривать сценарий снижения ставки до уровня семи процентов в июле и еще одного возможного снижения до конца года, то, вероятно, мы будем наблюдать за тем, как Банк России готовит рубль к валютным войнам.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Что приведет рубль к снижению до 65 за доллар

Полагаем, что активные действия российского регулятора по снижению ключевой ставки станут одним из наиболее существенных факторов в пользу ослабления курса рубля в течение второго полугодия.

По нашим оценкам, в период с августа по сентябрь и далее до конца года рублевая валюта может продемонстрировать ослабление до отметок 65-67,5 за доллар.

Данное ослабление будет происходить в условиях сезонной слабости рубля во втором полугодии из-за снижения профицита счета текущих операций, дивидендных периодов и бюджетных платежей. Действия ЦБ по снижению ключевой ставки будут усиливать данную сезонную слабость - приток нерезидентов в рубли через рынок суверенных долговых бумаг в условиях снижения их доходностей во втором полугодии, на наш взгляд, будет гораздо менее заметным в сравнении с ажиотажным спросом первого полугодия.

Более того, мы видим существенную вероятность того, что ближайшие действия ФРС также могут характеризоваться повышенным уровнем агрессии в снижении уровня ставок в США. В настоящий момент рынок уже "заложился" на снижение ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в конце июля.

Фото: iStock
Август будет стабильным для рубля и критичным для евро

Однако мы считаем, что из-за столь высоких ожиданий инвесторов этого шага от американского регулятора, итоговый эффект в рынке может быть весьма сдержанным. Для того чтобы предоставить рынкам достаточное место для еще одного витка роста, ФРС может пойти на "монетарный сюрприз" в виде шага снижения на 50 базисных пунктов. В этом случае мы, вероятно, увидим активизацию роста фондовых рынков, возвращение доллара к ослаблению, рост ценовой конъюнктуры товарных рынков.

Действия американского регулятора также могут считаться превентивными в отношении балансировки рисков для экономики США.

Тем не менее, данный шаг Федрезерва неминуемо найдет отклик в действиях других центробанков, которые также будут бороться за свои экспортные интересы, транслируя данную борьбу в плоскость валютных рынков.

Фото: iStock
Российские банки запаслись иностранной валютой

С учетом того факта, что РФ в настоящий момент так или иначе остается экспортно-ориентированной экономикой, ослабление рубля в ответ на действия других стран в отношении своих нацвалют останется целью российской госполитики. Наличие возможностей развития событий по такому сценарию позволяет нам рассматривать вероятность того, что ключевая ставка к концу 2019 году будет снижена до отметки 6,75 процента с соответствующим ослаблением курса рубля до уровней 68-68,5 за доллар.

Заметим также, что данные прогнозные диапазоны видятся нам рациональными в условиях отсутствия существенной активизации и реализации санкционных рисков на РФ в перспективе до конца 2019 года.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля
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