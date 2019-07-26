ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду

Победившая в двадцати двух регионах партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" финишировала с результатом 43,16 процента. Таким образом, ее фракция получит 254 мандата, то есть больше половины мест. Такое в истории Украины произошло впервые. У ее главного конкурента "Оппозиционной платформы - За Жизнь" - 13,05 процента голосов. Такой результат обеспечивает ей 43 места в парламенте. Вровень пришли партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента) и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10 процента). Музыканта Святослава Вакарчука, солиста группы "Океан Эльзи", который к огорчению многих поклонников пошел в политику, поддержали 5,82 процента избирателей, отдавших голоса его партии "Голос".

Ранее социологи сообщали, что Рада девятого созыва обновится кардинально - более чем на 80 процентов. При этом состав нардепов "помолодеет" в среднем на семь лет. Примерно пятая часть кресел достанется депутатам-женщинам.