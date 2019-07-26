ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду

Новости

Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму 13:20
На Кубани после ливней подтоплены свыше 650 населенных пунктов 13:08
В Астрахани завели дело на и.о. министра финансов и экс-премьера региона 12:59
В Калининграде подростков осудили за избиение и ограбление школьников 12:48
Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России 12:47
Спикер Госдумы сообщил о выделении средств на ремонт моста в Саратове 12:41
Лукашенко: Беларусь никогда не станет рвать отношения с братской Россией 12:40
На Среднем Урале ожидается резкое похолодание 12:37
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти 12:35
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии 12:19
В Приангарье предупредили о резком росте уровня воды в реках 12:15
Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной 12:05
Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми в августе 12:00
Ученые спрогнозировали появление в Карском море большого острова 11:44
Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и.о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 11:52
Рубрика: В мире

ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду

Текст: Марина Алешина
На сайте украинского Центризбиркома можно ознакомиться с окончательными результатами прошедших 21 июля досрочных выборов в Раду. Все сто процентов бюллетеней обработаны, и расклад практически не поменялся. Как и было объявлено ранее, пятипроцентный барьер удалось преодолеть пяти политическим силам.
Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Итоги выборов в Раду дают некоторый повод для оптимизма

Победившая в двадцати двух регионах партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" финишировала с результатом 43,16 процента. Таким образом, ее фракция получит 254 мандата, то есть больше половины мест. Такое в истории Украины произошло впервые. У ее главного конкурента "Оппозиционной платформы - За Жизнь" - 13,05 процента голосов. Такой результат обеспечивает ей 43 места в парламенте. Вровень пришли партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента) и бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10 процента). Музыканта Святослава Вакарчука, солиста группы "Океан Эльзи", который к огорчению многих поклонников пошел в политику, поддержали 5,82 процента избирателей, отдавших голоса его партии "Голос".

Ранее социологи сообщали, что Рада девятого созыва обновится кардинально - более чем на 80 процентов. При этом состав нардепов "помолодеет" в среднем на семь лет. Примерно пятая часть кресел достанется депутатам-женщинам.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты