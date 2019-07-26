Дроны хуситов снова атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в очередной раз атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт Саудовской Аравии. На этот раз инцидент произошел в городе Абха.

По данным йеменского телеканала Al Masirah, целью удара были ангары с истребителями и различные военные объекты, расположенные на территории аэропорта. Использовались беспилотники типа "Касеф-2" (К-2), пишет ТАСС.

Дроны были перехвачены, сообщило Саудовское агентство печати, ссылаясь на представителя аравийской коалиции. Он также уточнил, что аэропорт и объекты на его территории не пострадали.

Ранее, напомним, хуситы с помощью дронов атаковали военную авиабазу в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии. Целью атаки были боевые самолеты и склады с боеприпасами. Сообщается, что этот беспилотник также был перехвачен и сбит.