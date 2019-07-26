Ефимова выиграла золото чемпионата мира

Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Юлия Ефимова опередила всех в заплыве на дистанции 200 м брассом.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Второй стала южноафриканка Татьяна Схунмакер (2.22,52), третьей - канадка Сидни Пикрем (2.22,90).
Ранее Ефимова стала второй в заплыве на 100 м, уступив американке Лилли Кинг. На дистанции 200 м американка в финале не прошла из-за дисквалификации.