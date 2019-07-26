Эксперт рассказал, как пенсионерам защитить квартиру от аферистов

Как документ вступит в силу, владелец жилья получит гарантии, что без его ведома электронные документы о переходе права собственности не будут действительны.

Но обезопасить себя от махинаций с квартирой можно уже сейчас. Как напомнил эксперт "РГ" Глеб Акимов, достаточно обратиться в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и сделать запись, что регистрировать все сделки с вашей квартирой можно только при личном присутствии собственника.

"Таким образом, никто не сможет без вашего ведома переписать на себя квартиру, даже если мошенник предоставит нотариально заверенную доверенность от вас", - уточняет эксперт.

Эта услуга доступна еще с 2013 года, но тем не менее ей воспользовались далеко не многие. Например, в управление Росреестра по Москве поступило около 150 тысяч подобных заявлений.

Получить эту услугу можно в любом центре "Мои документы" или через личный кабинет на сайте Росреестра (rosreestr.ru). Она предоставляется бесплатно, в ЕГРН запись появляется в течение 5 дней.

Особенно актуален этот сервис для наиболее уязвимых слоев населения, как правило мошенники выбирают себе слабых жертв.

Об одной из "жертв" было написано в "Российской газете". Преступник отобрал квартиру у слепых пенсионеров из Кузбасса. Мошенник похитил факсимиле подписи пенсионера и сам переписал квартиру на другого человека. Только спустя некоторое время, пенсионер узнал, что квартира ему больше не принадлежит.

"Но стоит еще упоминать несколько мошеннических схем, которые должны опасаться пожилые люди", - рассказывает Глеб Акимов.

Во-первых, когда звонит якобы сотрудник Пенсионного Фонда и обещает прибавку к пенсии. Но для это просит предоставить все данные по банковскому счету пенсионера, откуда в итоге списываются все накопления.

Или мошенник сам приносит материальную помощь. Но в наличии у работника только крупные купюры. Чтобы получить свою помощь, пенсионер, не раздумывая, соглашается разменять деньги. Правда, взамен он получает фальшивые купюры.

Во-вторых, к вам может прийти "медработник" и предложить бесплатно пройти обследование. Далее аферист сообщает о смертельной болезни, которую они обнаружили у вас и предлагает купить дорогие лекарства. Потом оказывается, что никакой болезни не было, а "спасительные" таблетки - простые витаминки.

И, в-третьих, очень часто пожилых людей обманывают с неожиданным выигрышем. Мошенник уверяет пенсионера в том, что он неожиданно для себя стал счастливым обладателем крупной суммы денег, квартиры или автомобиля. Далее схема очень проста - выигрыш облагается налогом и перед тем как получить свой "приз", счастливчику предлагают оплатить сумму налога на определенный счет.

Что нужно знать каждому пенсионеру:

- Государственные представители не станут звонить по телефону, если, конечно, вы сами не оставили запрос. А сотрудники Пенсионного фонда не будут требовать перевода денег на какой-либо счет, для получения социальной помощи.

- Всегда спрашивайте имя и фамилию сотрудника служб. После чего позвоните в организацию и уточните, работает ли там этот человек и направлен ли он к вам.

- Ни в коем случае не покупайте никаких чудодейственных препаратов и лекарств с рук. Ведь любые документы и сертификаты можно легко подделать.

- Никому нельзя говорить данные о ваших счетах и банковских картах.