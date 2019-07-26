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26.07.2019 14:17
Рубрика: Общество

Юные видеоблогеры снимут исторические ролики для конкурса РГДБ

Текст: Инга Бугулова

История - это те же приключения, уверены в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). По-новому открыть для ребят этот школьный предмет призван новый образовательный видеопроект "#ИсторияLike". Его участники - юные блогеры 12-16 лет.

Выверенные тексты, легкая подача и умение показать, что герои прошлого - такие же люди как мы, а вовсе не бронзовые памятники, - вот чего в первую очередь ждут от конкурсантов. Для начала начинающим сценаристам и режиссерам предлагается выбрать одну из предложенных тем - благо выбор широк: их почти 30. Организаторы предупреждают: на первый взгляд темы могут выглядеть абстрактно, но тут исследователям надо уметь, что называется, копнуть глубже.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Например, тема "Роль удельных княжеств и их вклад в становление Русского государства". Тем, кто сегодня живет в древних столицах - Смоленске, Владимире, Рязани - не нужна машина времени, чтобы увидеть, чем славились их города и какую роль сыграли в истории. А может, вашим земляком был тот, чье имя сегодня известно на весь мир? Так расскажите об этом, - подкидывают идеи в РГДБ. Конкурс библиотека организовывает совместно с Российским историческим обществом.

Прислать свою работу можно до 13 октября, оценивать их будет авторитетное жюри.

Награждение победителей состоится в декабре. Более подробная информация о видеопроекте размещена на сайте РГДБ.

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