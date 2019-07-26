Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Запуск Пхеньяном двух ракет, осуществленный 25 июля, стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", - цитирует ТАСС.

Напомним, после длительного перерыва КНДР возобновила ракетные старты, запустив в четверг рано утром две ракеты. Пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. Есть информация, что снаряды пролетели около 430 км.