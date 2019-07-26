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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Запуск Пхеньяном двух ракет, осуществленный 25 июля, стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: EPA/KIYOSHI OTA
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"Испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", - цитирует ТАСС.

Напомним, после длительного перерыва КНДР возобновила ракетные старты, запустив в четверг рано утром две ракеты. Пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. Есть информация, что снаряды пролетели около 430 км.

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