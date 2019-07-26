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26.07.2019 01:46
Рубрика: В мире

Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

Фото: AP Photo/John Raoux Фото: AP Photo/John Raoux
Фото: AP Photo/John Raoux

Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Фото: pixabay.com
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Через восемь минут после старта, первая ступень Falcon 9 совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта. Через 10 минут, грузовой корабль штатно отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное движение к Международной космической станции, пишет РИА Новости.

Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов.

В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Старту помешали грозовые тучи и дождь.

В мире США Общество Космос
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