Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Через восемь минут после старта, первая ступень Falcon 9 совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта. Через 10 минут, грузовой корабль штатно отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное движение к Международной космической станции, пишет РИА Новости.

Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов.

В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Старту помешали грозовые тучи и дождь.