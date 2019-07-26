Минтруд: На пособия на детей до трех лет выделят 70-80 млрд рублей

Расходы на пособия на первого и второго ребенка после увеличения срока выплат с полутора до трех лет и расширения критериев участия семей в программе превысят 70 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин журналистам после совещания по реализации нацпроекта "Демография" в Дальневосточном федеральном округе.

Закон об увеличении срока выплаты пособия на первого и второго ребенка с 1 января 2020 года в ближайшее время рассмотрит Совет Федерации. Сейчас детское пособие с полутора до трех лет составляет всего 50 рублей.

"Планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей", - сказал Топилин, чьи слова приводит РИА Новости.

Согласно материалам Госдумы, в 2020 году расходы на реализацию закона составят 74,9 миллиарда рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 миллиарда рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на эти цели предусмотрено 58,4 млрд рублей).