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26.07.2019 10:55
Рубрика: Общество

Минтруд: На пособия на детей до трех лет выделят 70-80 млрд рублей

Текст: Игорь Зубков
Расходы на пособия на первого и второго ребенка после увеличения срока выплат с полутора до трех лет и расширения критериев участия семей в программе превысят 70 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин журналистам после совещания по реализации нацпроекта "Демография" в Дальневосточном федеральном округе.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Закон об увеличении срока выплаты пособия на первого и второго ребенка с 1 января 2020 года в ближайшее время рассмотрит Совет Федерации. Сейчас детское пособие с полутора до трех лет составляет всего 50 рублей.

Фото: iStock
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"Планка для вхождения в эту программу увеличивается с полутора до двух прожиточных минимумов. Это будет стоить 70-80 миллиардов рублей", - сказал Топилин, чьи слова приводит РИА Новости.

Согласно материалам Госдумы, в 2020 году расходы на реализацию закона составят 74,9 миллиарда рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 миллиарда рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на эти цели предусмотрено 58,4 млрд рублей).

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка
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