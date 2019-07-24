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24.07.2019 14:30
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Текст: Татьяна Замахина
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас. Важно и то, что деньгами государство будет помогать родителям не до достижения ребенком полутора лет, как сейчас, а до трех. И это будут не 50 рублей, которые полагаются в настоящее время, а куда более серьезные деньги.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Первая ключевая норма нового закона касается изменения так называемого "критерия нуждаемости". А именно, ранее введенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают те, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточнила депутатам замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова, изменение "порога бедности" приведет к тому, что число родителей, которое смогут получить "детские" выплаты, увеличится с 45,7 процента до 68 процентов (этот показатель считается от общего числа родившихся детей - первых и вторых).

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Законом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет. Для этого документ принят с правительственной поправкой, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей. Это положение также вводится с 1 января 2020 года.

- Выплаты до трех лет - это то, за что мы так долго боролись, - подчеркнула глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Она напомнила, что Госдума в прошлом году приняла закон, который предусматривал выплату пособий на первого ребенка из бюджета, а на второго ребенка - из материнского капитала. "Но все были недовольны тем, что платили эти денежки только до полутора лет, а вот до трех там оставалась какая-то сумма с прошлых лет - 50 рублей", - отметила депутат. И теперь в ответ по поручению президента ситуация изменится.

Пятый год продолжает стабильно снижаться рождаемость, напомнила вице-спикер Ольга Епифанова, комментируя новый закон. "Мы приняли долгосрочный инструмент государственной семейной политики, который послужит стимулом для людей принять решение о рождении ребенка", - подчеркнула парламентарий.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Декретные и пособия на ребенка
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