Новости

Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и. о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ 10:24
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit 09:54
В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере 09:20
МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться 09:19
Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку 09:00
Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни 08:43
Австралийские власти разрешили охоту на диких кошек 08:21
Начальника амурской колонии обвинили в создании курорта для Цеповяза 08:15
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА 08:13
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ 07:59
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф 07:45
Медведеву заподозрили в романе с молдавским фигуристом 07:33
Во Владивосток прибыл вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин 07:25
На Бородинском поле пройдет реконструкция сражения в честь Давыдова 07:23
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент 07:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 11:30
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге выступят амбициозная манчестерская группа The 1975 и латино-поп-дива Дженнифер Лопес, а легендарные пост-панкеры The Cure сыграют вживую свой лучший альбом на "Пикнике Афиши".
Фото: ООО "ДЖОЙ ВОРКС" Фото: ООО "ДЖОЙ ВОРКС"
Фото: ООО "ДЖОЙ ВОРКС"

Кто играет: The Cure, Royal Blood, Blossoms, "Дайте Танк (!)", СБПЧ, Mura Masa, Баста, Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Антоха MC, "Казускома", EIGHTEEN и др.

Что играет: Инди-рок, пост-панк, рэп, хаус, электроника.

Почему идти: Московский сезон опен-эйров достигнет пика в месте, привычном для любителей модной музыки. В разные годы на "Пикнике Афиши" выступали самые разные знаменитости. Уровень хэдлайнера и на сей раз все тот же - заоблачный. The Cure едут в Москву, чтобы сыграть вживую свой самый претенциозный (и оправдывающий все претензии) альбом Disintegration - памятник постпанковому распаду 80-х. Кроме легендарной британской группы, в Коломенском впервые выступят громоподобные Royal Blood, амбициозные Blossoms, нервные "Дайте Танк (!)", хмурые СБПЧ и другие - известные и не очень. Мало вам музыки, не утихающей ни на минуту? Тогда вот еще фильмы и перформансы, петанк и фрисби, дизайн-маркет и популярный "стритфуд" - настоящее пиршества тела и духа у берега Москвы-реки.

Где, когда, сколько: Музей-заповедник Коломенское; 3 августа; 4 000 - 9 000 руб. (в день проведения мероприятия стоимость билетов вырастет).

Фото: EPA/ Axel Heimken

Кто играет: Rammstein.

Что играет: Индастриал-метал.

Почему идти: Концерт культовой немецкой группы - безусловно, одно из главных музыкальных событий этого лета. Подтверждением служит небывалый ажиотаж - билеты на московский концерт раскупались с такой стремительностью, что мероприятие спешно пришлось перенести с ВТБ-Арены в более вместительные "Лужники". Традиционный интерес россиян к мастерам тевтонского метала подогрел недавно вышедший мощнейший альбом, которого поклонники ждали целых десять лет.

Где, когда, сколько: БСА "Лужники"; 29 июля; все билеты проданы.

Фото: POP-FARM

Кто играет: Группа The 1975.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Манчестерский квартет The 1975 умело находит баланс между беззаботной пляжной попсой и зловещим чувством головокружения. Похоже, одна из основных задач этой группы - лишать музыку чувства времени и пространства. И все для того, чтобы получить праздничный танцевальный звук с щемящей сердце грустью в нем. Их последний диск NME и Spin назвали "альбомом года", а Independent и The Guardian включили в свои музыкальные топы. Самое время поставить свои отметки москвичам и питерцам.

Где, когда, сколько: А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 29 июля; 2 000 - 4 500 руб; Adrenaline Stadium (Москва); 30 июля; 3 000 -12 000 руб.

Фото: EPA/ PAUL BUCK

Кто играет: Дженнифер Лопес.

Что играет: R&B, латино-поп.

Почему идти: Дженнифер Лопес, обладательница статуса "самой влиятельной шоу-персоны латиноамериканского происхождения", ничем не выдает своих долгих по меркам поп-индустрии лет присутствия на сцене - все так же червлена губами, бровьми союзна и вполне оправдывает собственное бессмертное высказывание: "Я могла бы подавать кофе, используя свой зад как поднос". Шик и гламур, яркие декорации и два десятка бесстыдно-зажигательных номеров от Jenny from the Block до Medicine поднимут восторг фанатов ДжейЛо на "ВТБ Арене" до сейсмоопасного уровня; мировой тур It`s My Party на то и рассчитан.

Где, когда, сколько: "ВТБ Арена"; 4 августа; 4 500 - 7 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты