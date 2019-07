На следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге выступят амбициозная манчестерская группа The 1975 и латино-поп-дива Дженнифер Лопес, а легендарные пост-панкеры The Cure сыграют вживую свой лучший альбом на "Пикнике Афиши".

Кто играет: The Cure, Royal Blood, Blossoms, "Дайте Танк (!)", СБПЧ, Mura Masa, Баста, Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Антоха MC, "Казускома", EIGHTEEN и др.

Что играет: Инди-рок, пост-панк, рэп, хаус, электроника.

Почему идти: Московский сезон опен-эйров достигнет пика в месте, привычном для любителей модной музыки. В разные годы на "Пикнике Афиши" выступали самые разные знаменитости. Уровень хэдлайнера и на сей раз все тот же - заоблачный. The Cure едут в Москву, чтобы сыграть вживую свой самый претенциозный (и оправдывающий все претензии) альбом Disintegration - памятник постпанковому распаду 80-х. Кроме легендарной британской группы, в Коломенском впервые выступят громоподобные Royal Blood, амбициозные Blossoms, нервные "Дайте Танк (!)", хмурые СБПЧ и другие - известные и не очень. Мало вам музыки, не утихающей ни на минуту? Тогда вот еще фильмы и перформансы, петанк и фрисби, дизайн-маркет и популярный "стритфуд" - настоящее пиршества тела и духа у берега Москвы-реки.

Где, когда, сколько: Музей-заповедник Коломенское; 3 августа; 4 000 - 9 000 руб. (в день проведения мероприятия стоимость билетов вырастет).

Фото: EPA/ Axel Heimken

Кто играет: Rammstein.

Что играет: Индастриал-метал.

Почему идти: Концерт культовой немецкой группы - безусловно, одно из главных музыкальных событий этого лета. Подтверждением служит небывалый ажиотаж - билеты на московский концерт раскупались с такой стремительностью, что мероприятие спешно пришлось перенести с ВТБ-Арены в более вместительные "Лужники". Традиционный интерес россиян к мастерам тевтонского метала подогрел недавно вышедший мощнейший альбом, которого поклонники ждали целых десять лет.

Где, когда, сколько: БСА "Лужники"; 29 июля; все билеты проданы.

Фото: POP-FARM

Кто играет: Группа The 1975.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Манчестерский квартет The 1975 умело находит баланс между беззаботной пляжной попсой и зловещим чувством головокружения. Похоже, одна из основных задач этой группы - лишать музыку чувства времени и пространства. И все для того, чтобы получить праздничный танцевальный звук с щемящей сердце грустью в нем. Их последний диск NME и Spin назвали "альбомом года", а Independent и The Guardian включили в свои музыкальные топы. Самое время поставить свои отметки москвичам и питерцам.

Где, когда, сколько: А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 29 июля; 2 000 - 4 500 руб; Adrenaline Stadium (Москва); 30 июля; 3 000 -12 000 руб.

Фото: EPA/ PAUL BUCK

Кто играет: Дженнифер Лопес.

Что играет: R&B, латино-поп.

Почему идти: Дженнифер Лопес, обладательница статуса "самой влиятельной шоу-персоны латиноамериканского происхождения", ничем не выдает своих долгих по меркам поп-индустрии лет присутствия на сцене - все так же червлена губами, бровьми союзна и вполне оправдывает собственное бессмертное высказывание: "Я могла бы подавать кофе, используя свой зад как поднос". Шик и гламур, яркие декорации и два десятка бесстыдно-зажигательных номеров от Jenny from the Block до Medicine поднимут восторг фанатов ДжейЛо на "ВТБ Арене" до сейсмоопасного уровня; мировой тур It`s My Party на то и рассчитан.

Где, когда, сколько: "ВТБ Арена"; 4 августа; 4 500 - 7 500 руб.