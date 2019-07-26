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Рубрика: Легковые авто

Новый Suzuki Jimny для России: рассекречена базовая комплектация авто

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Компания Suzuki рассказала о том, какой будет базовая комплектация нового Jimny для России.

Итак, уже стандартная версия внедорожника получит систему помощи при старте на подъеме, функцию помощи при спуске с горы, систему мониторинга давления в шинах, функцию экстренного торможения. Также на автомобиль установят систему вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", ABS и ESP.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Новый Suzuki Jimny представят в Москве 1 августа. Вполне возможно, что тогда же мы узнаем еще больше информации об этом компактном SUV. Старт продаж намечен на осень этого года.

Jimny будут продавать у нас с 1,5-литровым "атмосферником" мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом и понижающей передачей. Коробка передач - пятиступенчатая механика либо четырехдиапазонный "автомат".

Автомобиль сохранил раму лестничного типа, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. Отметим, что новая рама с дополнительными усилителями и поперечинами в полтора раза жестче прежней, но колесная база не изменилась. Габариты внедорожника: 3480 х 1645 х 1725 миллиметров. Дорожный просвет равен 210 миллиметрам.

В японской компании делают большую ставку на эту модель, хотя, конечно, понятно, что до уровня продаж кроссовера Vitara, который "РГ" недавно тестировала, новый Jimny вряд ли доберется.

Юрий Зубко / РГ
#Suzuki