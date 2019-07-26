Палестина приостановила все соглашения с Израилем

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем. Речь идет о замораживании выполнения всех мирных соглашений с еврейским государством.

Реакция Палестины вызвана сносом селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима. Аббаса анонсировал создание специальной комиссии для исполнения принятого решения, передает WAFA. "Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", - заявил представитель Палестины.

Палестинцы уже неоднократно угрожали свернуть сотрудничество с Израилем, но прежде это было только на словах.

Ранее Россия призывала Сектор Газа и еврейское государство "к соблюдению режима затишья, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности".