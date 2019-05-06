МИД РФ призвал Израиль и Палестину избежать эскалации напряженности

"Трагические события последних дней в очередной раз подтверждают необходимость скорейшего возобновления содержательного и результативного переговорного процесса на основе двухгосударственной формулы палестино-израильского урегулирования в соответствии с известными резолюциями СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативой", - отметили на Смоленской площади. По мнению российских дипломатов, также необходимо найти жизнеспособные и комплексные решения социально-экономических проблем сектора Газа, иначе ситуация продолжит деградировать, что создаст новые угрозы для безопасности всего региона.

Напомним, в результате последних ракетных обстрелов погибли более 20 израильтян и 4 палестинцев, десятки получили ранения. Во время удара израильской авиации погиб один из командиров правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что целью авианалета был финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевод денежных средств из Ирана организациям в секторе Газа, в частности военному крылу движения.

Стороны смогли договориться о прекращении огня. Особую роль в этом, по мнению российского МИД, сыграла посредническая работа ООН и Египта.