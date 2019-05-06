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06.05.2019 15:58
Рубрика: В мире

МИД РФ призвал Израиль и Палестину избежать эскалации напряженности

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона обеспокоена обострением отношений между Израилем и сектором Газа и призывает стороны "к соблюдению режима затишья, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности". Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в связи ракетными обстрелами израильской территории и ответными ударами по палестинскому анклаву (всего было выпущено около 600 мин и снарядов).
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: U.S. Navy via AP
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана

"Трагические события последних дней в очередной раз подтверждают необходимость скорейшего возобновления содержательного и результативного переговорного процесса на основе двухгосударственной формулы палестино-израильского урегулирования в соответствии с известными резолюциями СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативой", - отметили на Смоленской площади. По мнению российских дипломатов, также необходимо найти жизнеспособные и комплексные решения социально-экономических проблем сектора Газа, иначе ситуация продолжит деградировать, что создаст новые угрозы для безопасности всего региона.

Напомним, в результате последних ракетных обстрелов погибли более 20 израильтян и 4 палестинцев, десятки получили ранения. Во время удара израильской авиации погиб один из командиров правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что целью авианалета был финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевод денежных средств из Ирана организациям в секторе Газа, в частности военному крылу движения.

Израиль заверил, что ситуация в Газе не повлияет на "Евровидение"

Стороны смогли договориться о прекращении огня. Особую роль в этом, по мнению российского МИД, сыграла посредническая работа ООН и Египта.

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