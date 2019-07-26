Столица получает социальные эффекты от внедрения современных транспортных систем. Темп жизни современного человека, особенно жителей крупных городов и мегаполисов, постоянно ускоряется. Городским жителям приходится считаться с большими расстояниями, а значит и значительными затратами времени на дорогу. Сегодня горожане проводят в общественном транспорте в среднем 1,5-2 часа в день. И, конечно, каждому пассажиру хочется добраться до места назначения быстрее и комфортнее.

Столичные власти решают эту задачу в рамках реализации госпрограммы развития транспортной системы Москвы до 2020 г. Это не только новый подвижной состав и оптимизация маршрутной сети, но и внедрение новых технологий и пассажирских сервисов. Отдельное внимание уделяется модернизации инфраструктуры: от строительства новых станций метро, транспортных развязок и пересадочных узлов до открытия новых участков железной дороги и реконструкции вокзалов.

Особая роль в решении задачи по повышению скорости, удобства и доступности столичного транспорта отводится Московским центральным диаметрам. Этот новый вид городского транспорта станет доступным москвичам в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД позволит быстро, буквально за полчаса, добираться из подмосковных городов в центр столицы. Например, первый маршрут МЦД свяжет Одинцово и Лобню. Сейчас поездка между этими двумя городами на автобусе занимает около 2 часов, а с началом работы МЦД время в пути сократится в два раза. Более того, новая транспортная система будет оборудована удобными пересадками на другие виды транспорта, а поезда будут ходить с сокращенным интервалом.

Эксперты отмечают, что МЦД снизит маятниковую миграцию, разгрузит город и другие виды транспорта, повысит качество жизни в Москве. "Запуск МЦД в некоторой степени разгрузит существующую транспортную систему Московской агломерации: метро, дороги, крупные транспортно-пересадочные узлы. В среднесрочной перспективе вокруг станций МЦД повысится стоимость квадратного метра жилья, а в долгосрочной - будут осваиваться окрестные земли. На месте промышленных зон появятся новые дома, торговые, офисные центры - особенно на пересечениях МЦД с МЦК и Большим кольцом метро. Это позволит людям работать ближе к дому, и разгрузит центр, где сейчас сосредоточена чрезмерная деловая активность", - считает Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ.

По Московским диаметрам пассажиров будут перевозить "Иволги", производство которых организовано на Тверском вагоностроительном заводе, входящем в состав "Трансмашхолдинга" - крупнейшего в нашей стране производителя рельсовой техники. Сегодня эти городские поезда успешно эксплуатируются на маршруте "Одинцово-Москва".

Поезда "Иволга" - отечественная техника, созданная российскими конструкторами специально для эксплуатации в условиях России. Доля отечественных элементов и комплектующих в их конструкции превышает 90%.

Разработчики "Иволги" сумели найти такие решения, при котором созданный уровень комфортабельности поезда не потребовал снижения скорости движения по маршрутам, а внутреннее пространство вагонов в максимальной степени соответствует запросам современного пассажира. Уже в базовой версии, которая поступила в эксплуатацию в 2017 году, поезд отличают удобные сидения, позволяющие отдыхать в дороге, плавный и бесшумный ход. Во время поездки в комфортном вагоне у горожан появляется время на чтение, общение с друзьями. Приезжая домой, люди, не устав от дороги, могут уделить больше времени себе и своим близким.

"Иволги" для МЦД доработаны именно с учетом особенностей городских поездок. В добавление к модулям Wi-Fi в распоряжении пассажиров теперь целых 16 розеток для подзарядки электронных устройств в каждом вагоне, что позволяет оставаться на связи. Изменено внутреннее устройство поезда: сидения расположили по схеме 2+2 в два ряда, часть из них сделали откидными. Производитель реализовал возможность быстрого и простого внесения изменения в их количество и расположение.

МЦД предполагает быстрое движение по маршруту в пригородно-городской зоне, поэтому для экономии времени пассажиров в поезде расширены дверные проемы и отсутствуют тамбуры. Входные зоны получили дополнительную подсветку. Все это дает возможность более быстрой посадки и высадки пассажиров, позволяет людям равномерно занимать пространство.

Для тех, кто едет стоя или перемещается по салону, увеличилось количество поручней. Теперь в вагонах есть горизонтальные, вертикальные, подвесные поручни, поручни на сидениях, а также дополнительные поручни в зонах межвагонного пространства. Все они имеют зоны "теплого" покрытия.

Крупногабаритный багаж как в базовой, так и в модернизированной "Иволге", можно размещать на стеллажах, небольшие вещи - на полках над сидениями или на крючках. Производитель предусмотрел место для провоза велосипедов - в головных вагонах для них выделены специальные крепления. В новом поезде их 8 штук. Подвергся изменениям и интерьер туалетных комнат - в них появилась сенсорная подача воды и мыла, удобно расположенные сушилки для рук, а для комфортной поездки родителей с маленькими детьми - пеленальные столики.

Для удобства маломобильных граждан внутри есть крепления для инвалидных колясок. По всему пространству поезда работает система климат-контроля и обеззараживания воздуха.

В настоящее время "Трансмашхолдинг" работает над следующей партией поездов. В их конструкции будет применен еще целый ряд новых решений, о которых пассажиры узнают в ближайшее время.