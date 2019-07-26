Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима

В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.

Пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский сообщил в эфире польской радиостанции "Polskie Radio", что власти страны планируют направить приглашение российскому лидеру на торжественные мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря 27 января 1945 года. "Здесь с нашей стороны есть готовность к сотрудничеству", - сообщил Спыхальский.

Напомним, что пять лет назад в Польше не сочли необходимым приглашать президента России на мероприятия в Освенциме, мотивировав это тем, что концлагерь освобождали… украинцы! Бывший тогда министром иностранных дел политик ныне оппозиционной, а тогда - правящей партии, историк по образованию Гжегож Схетына заявил в эфире той же радиостанции: "А, может, лучше сказать, что это был 1-й Украинский фронт, и это украинцы освобождали, потому что в тот январский день они там были и они открывали ворота концлагеря?" Это заявление произвело фурор: СМИ на все лады высмеивали знания историка Схетыны, советовали ему не сказать в интервью, что Варшаву освобождали белорусы, потому что это был 1-й Белорусский фронт, и что Красная армия воевала в красных мундирах.

Справка "РГ"

Нацистский концлагерь Аушвиц, созданный немцами на территории оккупированной Польши, стал для мира символом Холокоста, геноцида и террора, и именно дата его освобождения стала Международным днем памяти жертв Холокоста. Из более чем 1,3 миллиона всех узников, высланных в этот концлагерь, было зарегистрировано и заключено в лагере около 400 тысяч, в том числе 200 тысяч евреев, 150 тысяч поляков, 23 тысячи цыган, 12 тысяч советских военнопленных и 25 тысяч узников других национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за этот район погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Сегодня на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау остается 155 объектов и 300 руин от концлагерей Аушвиц и Аушвиц II Биркенау. Работает открывшаяся в 2013 году современная российская национальная экспозиция, подготовленная "Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." По словам директора музея и места памяти Аушвиц-Биркенау Петра Цивиньского, на ней представлена квинтэссенция явлений и событий. Несколько лет назад он рассказал "РГ": "Эта выставка довольно удачно совмещает материалы дидактические, такие как, например, фильмы, и материальные объекты. На большинстве выставок таких объектов очень мало, а людям нужно не только понимать, но и видеть прошлое. Сейчас все стараются идти в направлении мультимедийности, интерактивности, и это тоже присутствует на российской выставке, но люди должны, скажем так, дотронуться до чего-то аутентичного. И здесь есть место для скорби, для того, чтобы отдать дань памяти жертвам нацизма, и это тоже хорошо, потому что в Аушвице людям нужно немного тишины".

Памятные мероприятия состоятся на территории этого музея в Освенциме 27 января 2020 года.