Пожар произошел на военном полигоне в Германии

На северо-востоке Германии загорелся военный полигон близ города Йютербог в Бранденбурге. Пламя на эту территорию перекинулось от лесного пожара.

На территории военного объекта находятся неразорвавшиеся боеприпасы, информирует Maerkische Allgemeine Zeitung. Из-за этого было принято решение тушить пожар с помощью вертолета.

Пока пожарным не удалось установить площадь возгорания. Распространению пламени способствует сильный ветер.

Ранее сообщалось о том, что в Германии был зафиксирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до 40,5 градуса.