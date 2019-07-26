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26.07.2019 22:29
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" одержало первую победу в сезоне

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" в стартовом матче 3-го тура РПЛ переиграло "Урал" из Екатеринбурга - 2:0.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Перед этим матчем все разговоры были о том, что в случае неудачи уже в скором времени в "Динамо" сменится главный тренер. На место Дмитрия Хохлова, по слухам, может прийти оставшийся без работы Курбан Бердыев.

"Динамовцы" в первом тайме смотрелись предпочтительнее соперника и смогли воплотить преимущество в голы. В составе "Динамо" отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31).

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После перерыва гости постарались переломить ход встречи, но, несмотря на ряд опасных моментов, счет в матче так и не изменился.

2:0 - "Динамо" побеждает в первый раз на обновленной арене и в нынешнем сезоне.

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