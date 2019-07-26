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26.07.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина признался в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Текст: Михаил Фалалеев
Убийцу 25-летней женщины, который нанес ей два десятка ударов ножом на детской площадке в подмосковном районе Раменском, задержали в угнанной машине в лесополосе в Ногинском.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Дочь убитой женщины, ставшая свидетельницей зверского убийства, получила психологическую травму, онемела и сейчас находится под наблюдением врачей.

По словам 37-летнего убийцы, он совершил злодейство из ревности.

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Кстати, правоохранительные органы и спецслужбы России считают, что этот человек - уголовник со стажем и причастен к убийствам в Крыму.

Не исключено, что убийство в Подмосковье - не из ревности. Убийца, возможно, рассчитывал завладеть недвижимым имуществом несчастной женщины.

Убийца признался в содеянном, написал чистосердечное признание.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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