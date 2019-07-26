Мужчина признался в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Убийцу 25-летней женщины, который нанес ей два десятка ударов ножом на детской площадке в подмосковном районе Раменском, задержали в угнанной машине в лесополосе в Ногинском.
Фото: СК РФ
Дочь убитой женщины, ставшая свидетельницей зверского убийства, получила психологическую травму, онемела и сейчас находится под наблюдением врачей.
По словам 37-летнего убийцы, он совершил злодейство из ревности.
Кстати, правоохранительные органы и спецслужбы России считают, что этот человек - уголовник со стажем и причастен к убийствам в Крыму.
Не исключено, что убийство в Подмосковье - не из ревности. Убийца, возможно, рассчитывал завладеть недвижимым имуществом несчастной женщины.
Убийца признался в содеянном, написал чистосердечное признание.