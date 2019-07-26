Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки

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26.07.2019 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зарезавший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки

Текст: Иван Петров
Следственный комитет раскрыл мотив совершения резонансного убийства в минувший четверг на детской площадке в подмосковном Раменском. Напомним, там посреди бела дня мужчина в черной кепке на глазах у десятка свидетелей нанес около 20 ножевых ранений 25-летней женщине. Причем жертва преступления в этот момент гуляла со своим 5-летним ребенком, и убийство произошло прямо на его глазах. После расправы мужчина спокойно удалился.

Но уже вчера вечером был задержан подмосковными полицейскими.

При этом мотив совершения жесткого убийства вчера оставался не ясен.

"На допросе 38-летний задержанный сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного убийства, - сообщили в пятницу в Следственном комитете РФ. - По его словам, преступление он совершил из ревности".

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве ранее сожительствовал с убитой им женщиной.

Уралец спустя 12 лет признался в убийстве из-за неразделенной любви

В СКР добавили, что задержанный не стал отпираться и сразу во всем сознался. Мужчина написал явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.

При этом следователи подозревают, что убийство это может быть не первым в жизни задержанного.

"Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым", - отметили в СК России.

Кроме того выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот оружия по статье 222 УК РФ.

В настоящее время следователи продолжают проведение комплекса следственных действий по сбору и закреплению полученной доказательственной базы. Уже назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. Планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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