Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки

Но уже вчера вечером был задержан подмосковными полицейскими.

При этом мотив совершения жесткого убийства вчера оставался не ясен.

"На допросе 38-летний задержанный сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного убийства, - сообщили в пятницу в Следственном комитете РФ. - По его словам, преступление он совершил из ревности".

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве ранее сожительствовал с убитой им женщиной.

В СКР добавили, что задержанный не стал отпираться и сразу во всем сознался. Мужчина написал явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.

При этом следователи подозревают, что убийство это может быть не первым в жизни задержанного.

"Следствием проверяется информация о причастности задержанного к совершенному в 2014 году убийству девушки на территории полуострова Крым", - отметили в СК России.

Кроме того выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот оружия по статье 222 УК РФ.

В настоящее время следователи продолжают проведение комплекса следственных действий по сбору и закреплению полученной доказательственной базы. Уже назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. Планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.