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26.07.2019 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле нашли грубые нарушения в работе колеса обозрения

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославская инспекция административно-технического надзора при проверке колеса обозрения "Золотое кольцо" выявила грубые нарушения требований безопасности.

Напомним, сбой в работе 65-метрового колеса обозрения в Ярославле произошел 17 июля. Как объяснили представители администрации аттракциона, причиной инцидента стали дожди, из-за которых повысилось давление в прижимных подушках приводов колеса - две из них были повреждены. В результате сработала защитная автоматика, остановившая колесо.
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Однако инспекторы административно-технического выяснили, что при посадке пассажиров в кабинки не соблюдался порядок, установленный эксплуатационными документами. Кроме того, они были выявлены нарушения в управлении аттракционом и его техническом обслуживании. Не оказалось в кабинках и инструкции, подробно описывающей процедуру безопасной и быстрой эвакуации пассажиров.

По словам начальника инспекции административно-технического надзора Сергея Кайгородова, руководству компании, ответственному за соблюдение требований безопасной эксплуатации объекта, вручено предостережение о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии.

- В отношении администратора аттракциона и операторов составлены протоколы об административных правонарушениях. Рассмотрение соответствующих дел назначено на 9 августа, - уточнил Кайгородов.

Проверка по факту сбоя в работе колеса обозрения продолжается. Очевидцы произошедшего 17 июля инцидента, желающие оказать помощь в расследовании, могут позвонить по телефонам 57-87-32, 8-960-533-90-38.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль ЧП на аттракционах
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