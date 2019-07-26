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26.07.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС: В Амурской области пик паводка придется на 27 июля

Текст: Денис Передельский

В Амурской области пик паводка придется на 27 и 28 июля, после чего уровень воды должен начать снижаться. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Амурской области.

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По данным ведомства, 26 июля уровень воды достиг отметки 769 см. Всего за восемь часов она поднялась на 73 см, затопив село Богословка. Кстати, как раз на эту величину, то есть на 73 сантиметра, сейчас и превышена отметка опасного явления.

Общий подъем воды с 23 по 26 июля составил 3,11 метра. Согласно прогнозу Амурского ЦГМС,  пик паводка придется на 27 и 28 июля, когда вода поднимется до отметок 8,5-9 метров и какое-то время будет сохраняться на этом уровне.

Специалисты отмечают, что гребень Селемджинского паводка переместился в сторону села Богословка. Эвакуация местных жителей началась 25 июля, а завершилась 26 июля. Сообщается, что все сельчане благополучно покинули свои дома. Всего было эвакуировано 152 человека, в том числе 30 детей.

"Люди размещены у родственников и в пунктах временного размещения в поселке Новокиевский Увал, - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области. - Психологи оказывают им экстренную помощь. Продолжается эвакуация жителей из сел Новороссийка и Угловое".

Кроме того, в течение всего дня 26 июля спасатели на вертолетах, лодках и катерах осматривали затопленное село Норск, убеждая эвакуироваться тех, кто отказался покидать свои дома. Они решили переждать паводок на чердаках. Убедить удалось 17 человек, которые были эвакуированы из Норска на вертолетах.

"В настоящее время в пункте эвакуации, расположенном в здании школы, находятся 22 человека, а на чердаках домов - 68 человек, - уточнили в ГУ МЧС. - Спасатели доставили отказавшимся от эвакуации жителям бутилированную воду и хлеб".

В ведомстве добавили, что в селе Владимировка Благовещенского района  начались берегоукрепительные работы. Спасатели укладывают мешки с песком вдоль береговой линии реки Зеи. За 26 июля уложено около 1000 мешков, длина укрепления превышает 30 метров.

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К слову, в ликвидации последствий паводка амурским спасателям помогают коллеги - 60 сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, прибывшие из Хабаровска. Всего же в работах задействовано 680 человек, 149 единиц техники и 21 плавсредство.

Напомним, ранее правительство края ввело режим ЧС. На тот момент в Приамурье уже были подтоплены 112 жилых домов и 997 приусадебных участков.

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