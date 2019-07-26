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26.07.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника амурской колонии обвинили в создании курорта для Цеповяза

Текст: Дина Непомнящая

Бывшему начальнику колонии в Амурской области, где до декабря 2018 года отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, и заместителю начальника колонии предъявили обвинение по делу о превышении должностных полномочий.

"10 июля предъявлены окончательные обвинения. Законность процессуальных решений проверяется. Расследование продолжается. Но я думаю, что в ближайшие месяцы это дело подойдет к развязке", - рассказал начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной во время выступления на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".

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Вспоминая подробности дела Куренной и его соведущие пошутили, что для заключенного в колонии создали настоящий курорт.

Напомним, об особых условиях для некоторых заключенных в колонии стало известно после публикации снимков застолья Вячеслава Цеповяза. На фото дорогостоящие деликатесы: крабы, красная икра и шашлыки. Позже появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии с телевизором и кофейным столиком, где находились Цеповяз и несколько других заключенных со смартфонами в руках. Затем в интернете разместили ролик о пасеке, на которой работал член "банды Цапков". Запись была сделана в 2015 - 2016 годах.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что сотрудников колонии также обвиняют в незаконном предоставлении дополнительных свиданий с родственниками еще трем осужденным. Кроме того, они позволяли проходить на закрытую территорию посторонним.

Справка "РГ"

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков", был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. До декабря 2018 года отбывал наказание в Амурской области. В декабре его перевели в СИЗО Хабаровска, а затем в другую колонию.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек (Цеповяз не убивал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании). Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.

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