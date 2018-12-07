Главу УФСИН Амурской области наказали за историю с Цеповязом

Начальника УФСИН по Амурской области привлекли к дисциплинарному взысканию после проверки условий отбывания наказания осужденного Вячеслава Цеповяза, одного из главарей криминальной группировки "цапков", сообщили в пресс-службе тюремного ведомства. Проверка была связана с появлением в интернете снимков, где Цеповяз, находясь в колонии, лакомится дорогими деликатесами и жарит шашлыки.

Адвокат Цеповяза Роман Боков, по данным РИА "Новости", пояснил, что наказание главы УФСИН Амурской области связано, по его мнению, "не столько выявленными нарушениями, сколько с большим общественным резонансом этой истории с фотографиями".

Известно, что ФСИН на данный момент завершила проверку работы своего регионального управления по Амурской области. Начальник управления и ряд сотрудников по итогам выявленных нарушений привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее уже писала "РГ", в ноябре этого года в интернете опубликовали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России - Вячеслава Цеповяза. На разных фотографиях он запечатлен за столами, уставленными деликатесами, которые не каждому жителю страны по карману.

При этом стоит учесть, что Цеповяз - один из главарей банды Цапков - был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в исправительном учреждении Амурской области. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею было совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - девять месяцев). Цеповяз лично в убийствах не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.

Скандальные фотографии стали поводом служебной проверки ФСИН, возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России и проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Самого Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Начались проверки и расследование в отношении сотрудников колонии, допустивших такое вольготное проживание за решеткой криминального авторитета.