Новости

СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты 05:31
Зоозащитники потребовали выпустить косаток из "китовой тюрьмы" вместе 05:10
После пожара в "Холдоми" на Сахалине осматривают палаточные лагеря 05:10
В США объяснили казус с большой печатью во время выступления Трампа 04:59
Палестина приостановила все соглашения с Израилем 04:56
В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка 04:46
Спикер парламента Туниса стал временным президентом страны 04:31
Три человека пострадали при ДТП в районе 107-го километра МКАД 03:59
Сразу три летательных аппарата США провели разведку у берегов Крыма 03:53
Оборудованные для перевозки инвалидов автобусы появились в Приморье 03:46
Пожар произошел на военном полигоне в Германии 03:25
Власти США расширили санкции по Венесуэле 03:17
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее 02:33
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС 01:46
Дроны хуситов снова атаковали аэропорт в Саудовской Аравии 01:29
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada 01:15
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 01:11
На футболистов "Арсенала" совершено вооруженное нападение в Лондоне 00:40
В Сенате США сочли недоказанным влияние РФ на выборы 2016 года 00:24
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу 25.07.2019
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев 25.07.2019
Стало известно, сколько жителей ДНР уже получили гражданство РФ 25.07.2019
В аэропорту Сан-Паулу налетчики похитили тонну золота 25.07.2019
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения 25.07.2019
Задержан мужчина, зарезавший женщину на детской площадке в Раменском 25.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 05:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

После пожара в "Холдоми" на Сахалине осматривают палаточные лагеря

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Заместитель главного госинспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная и уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Любовь Устиновская осмотрели палаточный лагерь Корсаковской спортивной школы на побережье Вавайских озер. Руководитель лагеря получил несколько замечаний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

После пожара в Хабаровском крае в Приморье проверят детские лагеря

- Подобные профилактические осмотры хотя и не имеют статус проверки, вносят свой вклад в общий уровень пожарной безопасности. Мы имеем возможность увидеть все своими глазами, оценить состояние дел и обозначить должностным лицам проблемы и риски, а также предложить пути решения. Кроме того, результат такого осмотра может явиться основанием для проведения внеплановой проверки, - рассказала Ирина Тыльная.

Специалисты также обращают внимание организаторов лагерей на то, что в палатках не должно быть ни электроприборов, ни электропроводки. Сами походные домики должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, а средства противопожарного снабжения - в пределах доступа.

В Еврейской автономной области проверят безопасность детских лагерей

В ближайшее время во всех палаточных лагерях региона должны пройти внеплановые проверки, инициированные сахалинской прокуратурой.

Проверки загородных лагерей по всей стране начались после трагедии в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми". В ночь на 23 июля там случился пожар. Сгорели 20 из 26 палаток. Одна девочка погибла сразу, три ребенка скончались позже в реанимации. Еще восемь человек пострадали.

Общество Семья и дети Власть Безопасность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов