После пожара в "Холдоми" на Сахалине осматривают палаточные лагеря

Заместитель главного госинспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная и уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Любовь Устиновская осмотрели палаточный лагерь Корсаковской спортивной школы на побережье Вавайских озер. Руководитель лагеря получил несколько замечаний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Подобные профилактические осмотры хотя и не имеют статус проверки, вносят свой вклад в общий уровень пожарной безопасности. Мы имеем возможность увидеть все своими глазами, оценить состояние дел и обозначить должностным лицам проблемы и риски, а также предложить пути решения. Кроме того, результат такого осмотра может явиться основанием для проведения внеплановой проверки, - рассказала Ирина Тыльная.

Специалисты также обращают внимание организаторов лагерей на то, что в палатках не должно быть ни электроприборов, ни электропроводки. Сами походные домики должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, а средства противопожарного снабжения - в пределах доступа.

В ближайшее время во всех палаточных лагерях региона должны пройти внеплановые проверки, инициированные сахалинской прокуратурой.

Проверки загородных лагерей по всей стране начались после трагедии в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми". В ночь на 23 июля там случился пожар. Сгорели 20 из 26 палаток. Одна девочка погибла сразу, три ребенка скончались позже в реанимации. Еще восемь человек пострадали.