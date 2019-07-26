В Бурятии дополнительно обследуют детские палаточные лагеря

В Республике Бурятия сотрудники госпожнадзора совместно с представителями Роспотребнадзора и регионального министерства спорта и молодежной политики дополнительно обследуют двенадцать детских палаточных лагерей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В пяти местах детского отдыха проверяющие уже выявили одиннадцать нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям трех палаточных лагерей вручены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях.

Еще более 500 объектов, в том числе 76 детских палаточных лагерей, сотрудники Госпожнадзора осмотрели накануне летних каникул. Тогда было выявлено 55 нарушений требований пожарной безопасности. Пять человек привлекли к административной ответственности, сумма штрафов составила более 30 тысяч рублей. Нарушения устранили до начала летних лагерных смен.

Дополнительные проверки организованы в связи с трагическими событиями в Хабаровском крае. Пожар в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми" стал причиной гибели четырех детей. Еще восемь человек пострадали.