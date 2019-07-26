В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика

Правоохранительные органы Хабаровского края задержали директора детского лагеря, на территории которого тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.

Как сообщает Следственный комитет России, задержание 37-летней женщины, директора лагеря, произошло в рамках расследования уголовного дела.

Оно было заведено по факту получения травм 11-летним мальчиком. Предварительно установлено, что ребенок пострадал в ходе конфликта с подростками в спортивном лагере. Инцидент произошел 23 июля 2019 года.

Директора подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящее время ведется ее допрос, - уточнили в СК России. - Расследование уголовного дела продолжается".

Еще одно дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследованием занимаются сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю.