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26.07.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика

Текст: Денис Передельский

Правоохранительные органы Хабаровского края задержали директора детского лагеря, на территории которого тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.

Как сообщает Следственный комитет России, задержание 37-летней женщины, директора лагеря, произошло в рамках расследования уголовного дела.

В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере

Оно было заведено по факту получения травм 11-летним мальчиком. Предварительно установлено, что ребенок пострадал в ходе конфликта с подростками в спортивном лагере. Инцидент произошел 23 июля 2019 года.

Директора подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящее время ведется ее допрос, - уточнили в СК России. - Расследование уголовного дела продолжается".

Еще одно дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследованием занимаются сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю.

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