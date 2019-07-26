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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивосток прибыл вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Во Владивосток прибыл десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель-Сур". Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: vesti.ru
Во Владивосток впервые прибыл фрегат ВМС Вьетнама

"Давао-дель-Сур" примет участие в параде в честь Дня ВМФ России. 27 июля его поставят в парадный строй кораблей ТОФ в акватории Амурского залива.

Корабль ошвартовался рядом с прибывшим вчера в столицу Приморья фрегатом ВМС Вьетнама "Куанг Чунг".

От имени командования флотом филиппинских моряков встречал командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан первого ранга Александр Шварц. По традиции, гостей угощали "хлебом-солью".

Филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командующим Тихоокеанским флотом, примут участие в товарищеском турнире по волейболу и в соревнованиях по перетягиванию каната.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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