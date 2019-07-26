Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября

По делу о взятках в управлении ФССП России по Пермскому краю продолжатся дополнительные обыски и выемки документам. Как рассказало РИА Новости, об этом сообщил следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Пермскому краю подполковник юстиции Алексей Чушников.

Игорь Кожевников, руководитель пермского ФССП, взят под стражу до 13 сентября. Он обвиняется в совершении двух преступлений - "получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере".

В ноябре и декабре 2017 года Кожевников и старший судебный пристав отдела межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова получили взятку в размере 550 тысяч и 600 тысяч рублей.

"Мы продолжаем поиск других фигурантов по этому делу, - сказал Чушников. - Окончательные выводы будут сделаны после всех необходимых следственных действий - обысков, выемок и тому подобное".

Помимо того, следствие считает, что более мягкая мера пресечения для Кожевникова была выбрана в связи с тем, что все соучастники уголовного дела - его подчиненные. Таким образом, под домашним арестом он сможет уничтожать доказательства и оказывать влиять на ход дела.