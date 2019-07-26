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26.07.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября

Текст: Надежда Пащенко

По делу о взятках в управлении ФССП России по Пермскому краю продолжатся дополнительные обыски и выемки документам. Как рассказало РИА Новости, об этом сообщил следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Пермскому краю подполковник юстиции Алексей Чушников.

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Игорь Кожевников, руководитель пермского ФССП, взят под стражу до 13 сентября. Он обвиняется в совершении двух преступлений - "получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере".

В ноябре и декабре 2017 года Кожевников и старший судебный пристав отдела межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова получили взятку в размере 550 тысяч и 600 тысяч рублей.

"Мы продолжаем поиск других фигурантов по этому делу, - сказал Чушников. - Окончательные выводы будут сделаны после всех необходимых следственных действий - обысков, выемок и тому подобное".

Помимо того, следствие считает, что более мягкая мера пресечения для Кожевникова была выбрана в связи с тем, что все соучастники уголовного дела - его подчиненные. Таким образом, под домашним арестом он сможет уничтожать доказательства и оказывать влиять на ход дела.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Борьба с коррупцией
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