Новости

В Туле задержали вербовщика террористов 14:44
Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири 14:39
Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит" 14:38
Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики 14:33
К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 14:30
Белый тигренок из Якутии прибыл в барнаульский зоопарк 14:30
Москвичи стали вдвое больше тратить в магазинах 14:28
Новый Suzuki Jimny для России: рассекречена базовая комплектация авто 14:23
Юные видеоблогеры снимут исторические ролики для конкурса РГДБ 14:17
В Москву возводят мост по технологиям, которые применялись в Крыму 14:17
Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров 14:14
Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано 14:07
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс 14:05
В Кольцово задержали студента из Турции с чемоданом бюстгальтеров 14:00
Телеканал RT возмутился штрафом в 200 тысяч фунтов без решения суда 13:57
Вышел трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой 13:56
В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика 13:51
Участницу Олимпиады-2016 арестовали с 50 кг наркотиков 13:49
На Кубани экс-полицейский арестован за хищение морского катера 13:37
В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой 13:37
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 13:32
В Ярославле нашли грубые нарушения в работе колеса обозрения 13:29
МЧС: В Амурской области пик паводка придется на 27 июля 13:27
Мединский: Все музейные сокровища России опишут за пять лет 13:26
Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 14:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Республике Татарстан метеорологи зафиксировали атмосферное явление, которое обозначается термином "мгла".

Как сообщили в ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", оно наблюдается с 25 июля.

"Мгла - это сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частичек пыли, промышленного дыма, гари от лесных или торфяных пожаров, - объяснили в учреждении. - Проявляется  в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены. Как правило, отмечается при пониженной влажности воздуха".

Фото: Юлия Мякишева
Дым от пожаров в Красноярском крае дошел до Тюмени и Урала

Долго искать причину не пришлось. Местные специалисты сразу определили, что в республику пришла так называемая дымовая мгла. То есть это дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, который добрался до Татарстана.

Местным жителям придется немного потерпеть. Мглу в ближайшие дни должен рассеять свежий северо-западный ветер. По прогнозу Гидрометцентра РТ уже в воскресенье, 28 июля в республику придет холодный атмосферный фронт, а затем она будет находиться под влиянием тыловой части глубокого циклона. Это приведет к очищению воздушного бассейна Татарстана.

В УГМС заверили, что специалисты внимательно следят за состоянием воздуха в республике. С приходом в регион мглы в городах Набережные Челны и Нижнекамск был зафиксирован рост концентраций взвешенных веществ.

Так, 25 июля на двух постах в Набережных Челнах и на одном посту в Нижнекамске концентрация пыли достигла предельно-допустимой отметки и составила 0,5 мг/м3.

Кстати

По официальным данным в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан.

Общество Экология Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Татарстан СФО Красноярский край СФО Иркутская область Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК Украины объявил окончательные итоги выборов в Раду
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты