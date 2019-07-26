Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири

В Республике Татарстан метеорологи зафиксировали атмосферное явление, которое обозначается термином "мгла".

Как сообщили в ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", оно наблюдается с 25 июля.

"Мгла - это сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частичек пыли, промышленного дыма, гари от лесных или торфяных пожаров, - объяснили в учреждении. - Проявляется в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены. Как правило, отмечается при пониженной влажности воздуха".

Долго искать причину не пришлось. Местные специалисты сразу определили, что в республику пришла так называемая дымовая мгла. То есть это дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, который добрался до Татарстана.

Местным жителям придется немного потерпеть. Мглу в ближайшие дни должен рассеять свежий северо-западный ветер. По прогнозу Гидрометцентра РТ уже в воскресенье, 28 июля в республику придет холодный атмосферный фронт, а затем она будет находиться под влиянием тыловой части глубокого циклона. Это приведет к очищению воздушного бассейна Татарстана.

В УГМС заверили, что специалисты внимательно следят за состоянием воздуха в республике. С приходом в регион мглы в городах Набережные Челны и Нижнекамск был зафиксирован рост концентраций взвешенных веществ.

Так, 25 июля на двух постах в Набережных Челнах и на одном посту в Нижнекамске концентрация пыли достигла предельно-допустимой отметки и составила 0,5 мг/м3.

Кстати

По официальным данным в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан.