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26.07.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетной омичке грозит тюрьма за множество жестоких преступлений

Текст: Юлия Потапова

Лишить многодетную жительницу Омска свободы на 24 года предложил областному суду гособвинитель. Женщине инкриминируются организация пыток, убийство, изнасилование, похищение человека, принуждение к сексуальному рабству и другие жестокие преступления.

Фото: СК РФ
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК, Вера Бегун, выросшая в детском доме, обвиняется в 14-ти эпизодах, 12 из которых сейчас рассматриваются в Омском облсуде с участием присяжных заседателей. Все эти преступления мать троих детей совершила при содействии своего сожителя Станислава Бердникова, а также других бывших детдомовцев. Младшие подельники называли ее "мамой".

Впервые в поле зрения правоохранителей женщина оказалась в 2016 году - по подозрению в квартирном грабеже. Еще ей вменяют похищение человека, которого пытали, требуя подписать дарственную на машину. Кроме того, она, как считает следствие, принуждала одного из своих "подопечных" изнасиловать девушку другого.

Следующий эпизод связан с убийством молодого человека, давшего показания о преступлениях "мамы": парня после издевательств живьем закопали в лесу. И, наконец, Бегун обвиняется в том, что заставила молодую девушку стать сексуальной рабыней.

Сторона обвинения предложила суду назначить Бегун и Бердникову наказание в виде 24 лет лишения свободы. До этого присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения. Следующее закрытое заседание, на котором в прениях выступит сторона защиты, состоится 1 августа.

Тем временем Кировский районный суд Омска рассматривает еще одно уголовное дело в отношении Бегун. Гособвинитель предложил назначить ей восемь лет колонии за разбой и похищение человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений.

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