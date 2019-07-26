Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах

Три атомные подводные лодки, построенные на Севмаше, будут участвовать в военно-морских парадах в День ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Главном военно-морском параде в Кронштадте задействована атомная субмарина "Смоленск" проекта 949А "Антей". Ее возвели на Севмаше за четыре года и передали флоту в 1990 году.

Другой атомоход - подлодка "Омск" выйдет на парад на Тихоокеанском флоте. Она поступила на вооружение в 1993-м. На субмаринах этого проекта были воплощены все передовые технологии. АПЛ третьего поколения несут крылатые ракеты. А всего построили 11 подводных лодок проекта 949А.

В Североморске в параде примет участие атомоход четвертого поколения "Юрий Долгорукий". Головной корабль проекта "Борей" передали Северному флоту в 2012 году. В прошлом году "Юрий Долгорукий" впервые в истории ВМФ произвел пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Стрельба велась из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. На преодоление расстояния более чем в 5 тысяч километров ракетам потребовалось менее 14 минут.

По проекту "Борей" на Севмаше построили три подводные лодки, сейчас идет работа над атомоходом проекта "Борей-А".