На Кубани экс-полицейский арестован за хищение морского катера

Бывший временно исполняющий обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району, который обвиняется в хищении служебного катера, взят под стражу. Об этом сегодня сообщили в прес-службе следственного управления СКР по Кубани.

"Будучи материально ответственным лицом за служебный катер "Стриж-4", обвиняемый знал, что он находится в целости и сохранности в гаражном боксе морского торгового порта, однако сообщил своему руководству о том, что 24 октября 2018 года в результате наводнения катер якобы был смыт с территории гаражно-лодочного кооператива", - рассказали в ведомстве.

К тому же полицейский, как утверждают следователи, "подделал справку" от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии будто бы находился на его территории. При этом сотрудник полиции "создавал видимость его поиска", а после проведения служебной проверки составил акт осмотра об отсутствии служебного катера. В результате обвиняемый причинил ущерб на сумму более 730 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела (его ведут сотрудники Следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю), как сообщается на официальном сайте ведомства, была получена оперативная информация о том, что сотрудник полиции намеревается скрыться от органов предварительного следствия. Поэтому в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

Эти факты выявили оперативные сотрудники отдела в Туапсе УФСБ по Краснодарскому краю.

Экс-полицейский обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (по части 3 статьи 159, части 1 статьи 285 и части 2 статьи 327 УК РФ).