Сразу три летательных аппарата США провели разведку у берегов Крыма

Два американских военных самолета и беспилотник провели разведку у берегов Крыма. Они были замечены 25 июля.

Первым у черноморского побережья России появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Чуть позже с итальянской авиабазы поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk. Сначала он провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Патрулировал российское побережье Черного моря еще один P-8A Poseidon, также прибывший с Сигонеллы. Воздушное судно приблизилось к береговой линии возле Витино на 38 километров. В данном районе самолет курсировал более трех часов.

Ранее в Крыму объяснили возросшее внимание американской разведывательной авиации. По мнению депутата Госсовета РК Владислава Ганжара, интерес вызывает обновление военной инфраструктуры полуострова.