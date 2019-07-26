Новости

Три человека пострадали при ДТП в районе 107-го километра МКАД 03:59
Сразу три летательных аппарата США провели разведку у берегов Крыма 03:53
Оборудованные для перевозки инвалидов автобусы появились в Приморье 03:46
Пожар произошел на военном полигоне в Германии 03:25
Власти США расширили санкции по Венесуэле 03:17
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее 02:33
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС 01:46
Дроны хуситов снова атаковали аэропорт в Саудовской Аравии 01:29
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada 01:15
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 01:11
На футболистов "Арсенала" совершено вооруженное нападение в Лондоне 00:40
В Сенате США сочли недоказанным влияние РФ на выборы 2016 года 00:24
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу 25.07.2019
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев 25.07.2019
Стало известно, сколько жителей ДНР уже получили гражданство РФ 25.07.2019
В аэропорту Сан-Паулу налетчики похитили тонну золота 25.07.2019
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения 25.07.2019
Задержан мужчина, зарезавший женщину на детской площадке в Раменском 25.07.2019
Как на Марсе: экстремальную жару в Европе показали из космоса 25.07.2019
В Грузии пройдет митинг с требованием восстановить отношения с Россией 25.07.2019
Сенат США утвердил Милли председателем Комитета начальников штабов ВС 25.07.2019
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России 25.07.2019
Трамп позвонил Зеленскому 25.07.2019
Москва настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном 25.07.2019
Еще один боксер умер после травм, полученных во время боя 25.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 03:53
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сразу три летательных аппарата США провели разведку у берегов Крыма

Фото: EPA/ALI HAIDER Фото: EPA/ALI HAIDER
Фото: EPA/ALI HAIDER

Два американских военных самолета и беспилотник провели разведку у берегов Крыма. Они были замечены 25 июля.

Первым у черноморского побережья России появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Фото: Станислав Варивода/ТАСС
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом

Чуть позже с итальянской авиабазы поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk. Сначала он провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Патрулировал российское побережье Черного моря еще один P-8A Poseidon, также прибывший с Сигонеллы. Воздушное судно приблизилось к береговой линии возле Витино на 38 километров. В данном районе самолет курсировал более трех часов.

Ранее в Крыму объяснили возросшее внимание американской разведывательной авиации. По мнению депутата Госсовета РК Владислава Ганжара, интерес вызывает обновление военной инфраструктуры полуострова.

В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов