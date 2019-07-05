В Крыму объяснили интерес самолета-разведчика США к полуострову

Возросшее внимание американской разведывательной авиации к Крыму вызвано интересом к обновлению военной инфраструктуры полуострова, уверен депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Напомним, сегодня утром в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-27 вылетел на перехват американского самолета-шпиона Р-8А Poseidon, который приближался к границе России над Черным морем. После идентификации американского самолета российским экипажем Poseidon изменил направление полета, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Авиация и корабли НАТО находятся в Черном море на учениях Sea Breeze 2019, которые стартовали 1 июля.

- Частые разведывательные полеты беспилотников США и других аппаратов направлены на отслеживание состояния военной инфраструктуры полуострова, - цитирует Ганжару РИА Новости.

Депутат напомнил, что за последние пять лет в Крыму появился мощный комплекс вооружений, включающий современные системы ПВО и береговой обороны.

- Крымский регион чувствует себя абсолютно безопасно перед лицом любых угроз, - заявил он.