В Астрахани задержаны и. о. министра финансов и экс-премьер региона

В Астрахани задержан экс-председатель регионального правительства Расул Султанов, который исполнял обязанности премьера с апреля 2017 года. Вместе с ним правоохранители взяли и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Уголовное дело в отношении чиновников расследуют сотрудники Главного следственного управления СКР из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России полковник Светлана Петренко. Подробности дела не уточняются. Кроме того, в минфине Астраханской области проходят обыски и производится выемка документов.

Отметим, что 17 июля в Астраханской области региональное управление СК России возбудило 17 уголовных дел по статьям "мошенничество" и "превышение должностных полномочий" за аферы с аварийным жильем на сумму более 40 миллионов рублей.

Главным фигурантом дела стал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский, а также два его предшественника. Под следствие также попали двое бизнесменов, а также бывшие и действующие муниципальные чиновники.