Новости

На Кубани после ливней подтоплены свыше 650 населенных пунктов 13:08
В Астрахани завели дело на и.о. министра финансов и экс-премьера региона 12:59
В Калининграде подростков осудили за избиение и ограбление школьников 12:48
Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России 12:47
Спикер Госдумы сообщил о выделении средств на ремонт моста в Саратове 12:41
Лукашенко: Беларусь никогда не станет рвать отношения с братской Россией 12:40
На Среднем Урале ожидается резкое похолодание 12:37
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти 12:35
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии 12:19
В Приангарье предупредили о резком росте уровня воды в реках 12:15
Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной 12:05
Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми в августе 12:00
Ученые спрогнозировали появление в Карском море большого острова 11:44
Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и.о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани завели дело на и.о. министра финансов и экс-премьера региона

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Действия чиновников подпадают по статью УК "злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в бюджете Астраханской области имелись значительные средства, не требовавшие займа в банке. Однако Султанов и Шведов все же привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5 процента) на общую сумму около шести миллиардов рублей. Для сравнения ставка бюджетного кредита, который в случае необходимости можно было получить, составляет всего 0,1 процента. Таким образом казне региона был причинен материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей.

- Преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, - отметила Петренко.

Следователи проводят обыски и принимают меры по выявлению иных противоправных эпизодов.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты