В Астрахани завели дело на и.о. министра финансов и экс-премьера региона

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Действия чиновников подпадают по статью УК "злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в бюджете Астраханской области имелись значительные средства, не требовавшие займа в банке. Однако Султанов и Шведов все же привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5 процента) на общую сумму около шести миллиардов рублей. Для сравнения ставка бюджетного кредита, который в случае необходимости можно было получить, составляет всего 0,1 процента. Таким образом казне региона был причинен материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей.

- Преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, - отметила Петренко.

Следователи проводят обыски и принимают меры по выявлению иных противоправных эпизодов.